Deutsche und europäische Politiker diskutieren einen Stopp russischer Energieimporte, um Putins finanzielle Möglichkeiten im Krieg gegen die Ukraine weiter einzuschränken. Zugleich könnte Russland von sich aus Lieferungen stoppen, um Europa für die Unterstützung der Ukraine zu bestrafen. Klar ist also, dass EU und Bundesrepublik möglichst schnell unabhängig werden müssen von den Importen. Wie das gehen könnte, haben nun Mitglieder der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in einer Ad-hoc-Stellungnahme dargelegt.

Laut den Leopoldina-Forschern hat Erdgas in Deutschland einen Anteil von 25 Prozent an der primären Energieerzeugung. Dabei wird es meistens zum Heizen verbrannt, sowohl in industriellen Prozessen als auch in privaten Haushalten. Das genutzte Erdgas stammt hierzulande zu etwas mehr als der Hälfte aus Russland. Die übrigen Anteile kommen vorwiegend aus Nordwegen und den Niederlanden.