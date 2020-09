Bäume, die auf Knopfdruck leuchten

Um einen Lichtschein abzugeben, müssten die Pflanzen also sehr viel stärker leuchten und sich dazu noch auf Tag und Nacht einstellen können: Tagsüber: Licht aus. Nachts: Licht an! Und hier kommt das Forschungsprojekt OptoPlant ins Spiel. Der Name vereint das griechische Wort Opto für Auge und das englische Wort Plant für Pflanze: sehende Pflanze. Sie soll sehen, wann es dunkel wird und sie leuchten muss. Diese Fähigkeit verleihen ihr die Gene der Glühwürmchen. Diese entnehmen die Forscher den Leuchtkäfern und implantieren sie in die Zellen der Pflanze.

Enzyme als An- und Ausschalter

Vorbild Glühwürmchen: Sie leuchten nur nachts. Tagsüber ist ihr "Licht" aus. Bildrechte: imago images / agefotostock Sind die Gene erstmal übertragen, veranlassen sie ihre neue Zelle, zwei spezielle Enzyme zu bilden: Luciferin und Luciferase. Beide arbeiten zusammen. Das eine ist der Leuchtstoff, das andere aktiviert ihn. Diese Proteine fungieren als An-Aus-Schalter. An Bakterien wurde das bereits getestet. Dafür haben die Forscher den "biologischen Lichtschalter" zusammen mit einem fluoreszierenden Protein getestet. Es leuchtet, sobald es mit UV-Licht bestrahlt wird. Tagsüber leuchtete es nicht. Der Schalter war also aus. Und nachts, als es wieder dunkel war, hat sich das Protein dann aktiviert.

Wenn wir das in Pflanzen einbauen können, zusammen mit einem starken Leuchtstoff, dann hätten wir eine leuchtende Pflanze. Robin Axt

Was sich so einfach anhört, muss sich nicht nur in der Praxis, sondern auch vor Bedenkenträgern bewähren. Ist es ethisch vertretbar, dass wir in die genetischen Baupläne von Lebewesen eingreifen, nur damit wir bequemer und kostengünstiger unsere Städte beleuchten können? Wir sind ja schließlich nicht die einzigen, die mit den Bäumen leben, gibt Grazia Willerscheidt zu bedenken:

Was geschieht eigentlich mit den Organismen, die in diesen Bäumen leben? Werden die dann auch leuchten? Und was ist, wenn diese Pflanzen sich vermehren? Leuchtet dann alles unkontrolliert? Grazia Willerscheidt, Universität Bonn

Biologe Robin Axt forscht an leuchtenden Pflanzen. Bildrechte: OptoPlant Antworten darauf sind spätestens dann gefragt, wenn die ersten stark leuchtenden Bäume mit zuverlässiger Tag-Nacht-Funktion erschaffen sind. Robin Axt sieht das schon in naher Zukunft, denn vor fünf Jahren gab es bereits leuchtende Pflanzen, die halbwegs funktionierten. Aber sie leuchteten viel zu schwach. Inzwischen gibt es hell leuchtende Pflanzen, die aber nicht lange durchhalten. In fünf bis zehn Jahren könnten die Forscher dann auch die letzten Mängel beseitigt haben, schätzt Axt ein. Er selbst arbeitet gemeinsam mit seinen Kollegen im Rahmen des Projektes OptoPlant daran und ist sich sicher, dass die vollbiologische Straßenbeleuchtung eines Tages praxisreif sein wird. Bleibt abzuwarten, wie Bewohner und Gäste in den Baumkronen darauf reagieren. Das derzeit verwendete Kunstlicht zumindest macht ihnen schon zu schaffen.