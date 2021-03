Demenz ist in Europa eine echte Volkskrankheit: Die Menschen werden immer älter und so steigt auch der Anteil an Erkrankten. Denn das Alter ist nach wie vor der größte Risikofaktor für eine Demenzerkrankung. Allein in Deutschland leben nach Angaben der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft rund 1,6 Millionen an Demenz erkrankte Menschen. Findet sich keine Therapie gegen die Krankheit, dann werde diese Zahl bis zum Jahr 2050 auf 2,4 bis 2,8 Millionen steigen, so die Prognose. Die häufigste Form der Demenz ist die Alzheimer-Krankheit.

Fokus auf die Frühphase

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt versuchen deshalb, die Krankheit besser zu verstehen und Therapien zu entwickeln. Doch im Fall von Alzheimer ist bis heute noch nicht einmal vollständig erforscht, wie die Krankheit eigentlich entsteht.

Typisch für Demenz: das Vergessen Bildrechte: Colourbox.de Deshalb haben Forschende vom Leibniz-Institut für Neurobiologie (LIN) in Magdeburg, vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) in Bonn sowie aus Dublin und Montreal die Frühphase der Krankheit im Tiermodell untersucht. Dabei machten Sie Entdeckungen, die künftig unter anderem bei der Früherkennung von Alzheimer eine Rolle spielen dürften. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Journal of Neurochemistry veröffentlicht.

Über die Entstehungsmechanismen der Krankheit wissen wir immer noch zu wenig. Aber wenn man Biomarker für deren Nachweis oder Therapieansätze entwickeln möchte, ist es sehr wichtig zu verstehen, was in ihrer Frühphase vor sich geht. Prof. Dr. Martin Fuhrmann und Prof. Dr. Stefan Remy

Es beginnt mit übererregten Nervenzellen

Was passiert also in der Frühphase der Alzheimer-Erkrankung im Gehirn? Die Forschenden haben das mithilfe eines sogenannten Tiermodells untersucht. In diesem Fall hat Erstautorin Liudmila Sosulina das Gehirn von Ratten untersucht. Dabei hat sie sich besonders den Hippocampus angeschaut. Dieses Hirnareal ist nämlich entscheidend für Lernprozesse und das Gedächtnis – zwei Bereiche, die bei Alzheimer stark betroffen sind.