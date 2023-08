Mithilfe einer multizentrischen klinischen Studie haben Forschende aus den USA die Entwicklung von Long Covid-Symptomen genauer analysiert. Bei etwa 16 Prozent der an Corona erkrankten Personen in der Studie hielten die Symptome demnach mindestens ein Jahr an. Bei anderen jedoch seien sie gekommen und gegangen. Außerdem habe es Fälle gegeben, bei denen die Symptome erst Monate nach der akuten Erkrankung aufgetreten seien. Die Analyse der University of California San Francisco, der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC und sieben weiteren Standorten ist im Morbidity and Mortality Weekly Report des CDC veröffentlicht worden.