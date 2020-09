Die Bedeutung der einzelnen Lebensbereiche für ihr persönliches Glück sehen Männer und Frauen in der gleichen Reihenfolge, jedoch in unterschiedlich starker Ausprägung: 89 Prozent der Frauen finden, dass die Familie ein wichtiger Aspekt des Glücks sei, jedoch nur 79 Prozent der Männer. Mit zunehmendem Alter wird die Gesundheit wichtiger, die Bedeutung von Freunden, Hobbys und Reisen nimmt ab. Zwischen den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es kaum Unterschiede. Einzige Ausnahme: Haustiere sind für Menschen aus Sachsen-Anhalt mit 34 Prozent überdurchschnittlich wichtig, für Sachsen mit 28 Prozent weniger bedeutsam. Alles in allem beschreibt die Mehrheit der Befragten ihren Zustand als glücklich. Dabei sehen das die über 65-Jährigen häufiger so, als die Jüngeren.

Was macht uns glücklich? Wie kann ich meine Lebenszufriedenheit tatsächlich beeinflussen? Steckt das Glück in der Backstube der Familie Otto in der Oberlausitz? Dort wirkt das Glück wie angeboren, wie selbstverständlich. Oder ebnet Demut den Weg zum Glücklichsein wie bei Sophie Hauenherm, die trotz Querschnittslähmung weitertanzt und glücklicher scheint als in ihrem vorherigen Leben? Finden wir das Glück in der Gemeinschaft, im sozialen Miteinander, wie die ehrenamtliche Voltigierlehrerin Alexandra Kugler? Oder brauchen wir große Herausforderungen, müssen hoch hinaus wie der junge Bergsteiger Jobst Kobusch? Und lässt sich das Glück im Labor untersuchen?