Cerberus Fossae im Kontext seiner Umgebung in der Region Elysium Planitia des Mars in der Nähe des Äquators. Bildrechte: NASA MGS MOLA Science Team

Die Wissenschaftler deuteten ihre Beobachtung als einen Hinweis für einen nach wie vor aktiven Vulkanismus auf dem Mars. Als sie schließlich die seismischen Daten mit Beobachtungsbildern desselben Gebiets verglichen, entdeckten die ETH-Forscher dunklere Staubablagerungen. Dabei fiel ihnen besonders auf, dass diese Ablagerungen nicht nur in der vorherrschenden Windrichtung, sondern in mehreren Richtungen rund um die Cerebus Fossae zu sehen waren, was ihrer Ansicht nach auf Vulkanismus hindeutete.



"Die dunklere Schattierung des Staubs ist ein geologisches Indiz für eine jüngere vulkanische Aktivität – vielleicht innerhalb der letzten 50.000 Jahre, was aus geologischer Sicht relativ jung ist", erklärte Simon Staehler, der Hauptautor der Studie, die die Schweizer gemeinsam mit Forschern aus Deutschland, den USA und Frankreich in der Zeitschrift "Nature Astronomy" veröffentlicht haben.