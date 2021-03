Forschern unter der Leitung der University of Cambridge ist es nun jedoch gelungen, die chemischen Spuren des "Magma-Ozeans" in 3,6 Milliarden Jahre alten Gesteinen im Südwesten Grönlands nachzuweisen. Die Steine des dortigen Isua-Suprakrustengürtels sehen zwar aus wie normaler Basalt, sind aber in Wirklichkeit das älteste bekannte Gestein der Erde. "Es ist erstaunlich, dass wir diese Gesteine überhaupt in den Händen halten können, geschweige denn, dass wir so viele Details über die frühe Geschichte unseres Planeten erhalten", sagt Dr. Helen Williams vom Cambridge Department of Earth Sciences. Die Wissenschaftlerin ist zugleich die Hauptautorin einer in der Zeitschrift Science Advances veröffentlichten Studie zur Thematik.