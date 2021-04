Die Softwareentwicklung selbst geht schnell, so das Team. Allerdings nimmt das Hochladen, Booten und Testen der Software viel Zeit in Anspruch. Daher kann das JPL auch keinen exakten Termin für den ersten Testflug angeben. Dabei soll Ingenuity in bis zu drei Meter Höhe steigen und mindestens 30 Sekunden schweben. Danach sind längere und weitere Flüge geplant. Insgesamt soll die Helikopter-Mission 30 Marstage dauern. Dann soll Ingenuity landen und der Rover Perserverance wird weiterfahren, um seine wissenschaftliche Mission fortzusetzen. Der Hubschrauber war an Bord des Rovers im Februar auf dem Mars gelandet.