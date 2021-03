Das Leibniz-Institut für Photonische Technologie in Jena hat etwa Thermo-Sensoren entwickelt. Die können die Oberflächentemperatur auf dem Mars messen, ohne den Boden berühren zu müssen. So sollen die klimatischen Bedingungen auf dem Mars näher bestimmt werden. Vom Unternehmen Jenoptik stammen mehrere Objektive, die auch schon zum Einsatz gekommen sind. Denn zum Beispiel die ersten Bilder vom Mars haben wir der Jenaer Technologie zu verdanken.

Und auch im Perseverance-Team auf der Erde gibt es eine deutsche Beteiligung. Bei der Auswertung von Kameradaten und -bildern ist das Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit seiner Expertise mit an Bord, um unter anderem faszinierende Panoramaaufnahmen des Mars zu bekommen – in Farbe, in 3D und als mineralogische Analysen mithilfe eines Spektrometers.