"Wir sollten künftig die Menschen einfach als einen weiteren Knotenpunkt in einem großen Netzwerk von Wirten ansehen, in dem die Krankheitserreger untereinander ausgetauscht werden und nicht nur als Endpunkt der Kette von Krankheitsübertragungen", erklärt der Studienautor Francois Balloux. Indem von nun an die Übertragung von Viren in beide Richtungen genauer überwacht wird, könnte man die Entwicklung der Viren besser verstehen und damit auch in Zukunft auf Ausbrüche wie bei der Coronapandemie besser vorbereitet sein, so der Experte.