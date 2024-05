Eines kann die Forschung aber in jedem Fall klar sagen, erklärt Salome Kurth: "Wir sehen in vielen Studien immer wieder, dass elterlicher Stress einen großen Einfluss auf den Schlaf der Kinder hat." Was die vielen Ratschläge, Meinungen und Produkte für Auswirkungen auf die Eltern haben, merkt sie in ihrer Arbeit immer wieder: "Sehr oft kommen die Familien zum Beispiel ins Kinderspital, in die Schlafsprechstunde zu unseren Kollaborationspartnern, weil die Erwartungen der Eltern nicht mit dem Verhalten des Kindes übereinstimmen. Also das heißt insgesamt gibt es da ein Ungleichgewicht zwischen dem Schlafmuster, das das Kind hat und dem, was die Familie gerne hätte."