Die Forschenden betonen in ihrer Analyse, dass die Erkenntnisse generell dazu führen könnten, neue medizinische Zusammenhänge systematisch zu erforschen. Gleichzeitig hätten sie schon jetzt Bedeutung für die medizinische Praxis. So sollte beim Einsatz der Präparate etwa der Blutdruck gut kontrolliert und bei Bedarf die Einnahme von Blutdrucksenkern angepasst werden. Auch auf andere mögliche negative Auswirkungen der Therapie sollte künftig verstärkt geachtet werden.

Dennoch zieht Al-Aly beim Vergleich von Vor- und Nachteilen eine positive Bilanz aus der Datenanalyse. Das sehen seine Kollegen in Deutschland ähnlich. So sagte etwa der Gastroenterologe Frank Tacke von der Berliner Charité, der nicht an der Studie beteiligt war, der dpa: "Diese großen Datensätze unterstreichen die positive Risiko-Nutzen-Bilanz dieser Präparate. Das ist vorerst beruhigend." Denn anhand so großer Datensätze wie in der US-Studie ließen sich auch seltene Nebenwirkungen ermitteln, so Tacke.