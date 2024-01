Das Ergebnis sollte nicht als Beweis dafür gewertet werden, dass das Medikament vor Selbstmordgedanken schützt, mahnt Nora Volkow vom Nationalen Institut gegen Drogenmissbrauch in den USA. Unter anderem war der Wirkstoff der beiden Medikamente Semaglutid rar, dazu teuer. Inwiefern der Wirkstoff also tatsächlich nach Verschreibung den Weg in den Körper gefunden hat, bleibe daher fraglich. Dennoch sagt Volkow: "Die Daten stützen nicht die Befürchtung, dass Semaglutid die Suizidalität erhöht.“ Zweifel bleiben dennoch. Da die Medikamente noch nicht allzu lange auf dem Markt sind, sollen die Aufsichtsbehörden am Thema dranbleiben, fordern die Forscher. Dazu wurden besonders vulnerable Gruppen für Suizidalität, wie beispielsweise von Depression Betroffene, aus der Studie ausgeschlossen. Auch dies gelte es in Zukunft zu hinterfragen.