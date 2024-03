Eine durch Magdeburger Forscher entwickelte Handy-App kann Alzheimer-Erkrankungen mithilfe spezieller Testaufgaben frühzeitig erkennen. Das haben Forscher des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, der University of Wisconsin-Madison in den USA sowie der Magdeburger Entwicklerfirma "neotiv" in einer gemeinsamen Studie nachgewiesen. Die Arbeit wurde im Fachjournal "npj Digital Medicine" veröffentlicht.