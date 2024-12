Bis 1996 wurde das Schwermetall Blei vielen Kraftstoffen für Pkw in den USA zugesetzt und war daher auch regulärer Bestandteil der Abgase. Eine neue Studie schätzt nun, dass diese Bleirückstände in den vergangenen 75 Jahren zu etwa 151 Millionen Fällen psychischer Störungen geführt haben könnten. Besonders diejenigen, die als Kinder während der 1960er und 70er Jahren aufgewachsen sind, seien besonders stark betroffen, da zu dieser Zeit verbleite Kraftstoffe stark genutzt wurden. Die Arbeit fußt auf einer umfangreichen Auswertung nationaler Daten zu Blei in den Blutbildern von Kindern, verkauften Mengen verbleiter Kraftstoffe und allgemeinen demografischen Daten.