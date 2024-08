Jemand bringt eine Corona-Infektion nach Hause. Stecken sich dann automatisch alle anderen Personen im gleichen Haushalt an? Das wollten Mediziner der Universitätsmedizin Halle um Bianca Klee und Sophie Diexer wissen. Im Rahmen der DigiHero-Studie untersuchten sie in der zweiten Jahreshälfte 2022 Infektionsketten von insgesamt 662 Personen (540 Erwachsene, 122 Kinder), die in 262 Haushalten zusammenlebten.

Ergebnis: Wie erwartet, vergrößerte sich das Ansteckungsrisiko, je länger die letzte Impfung zurücklag. Unmittelbar nach einer Impfung lag es bei lediglich 20 Prozent. Ein halbes Jahr danach steckten sich etwa 50 Prozent der im Haushalt lebenden Menschen an. Nach einem Jahr waren es 80 Prozent. Allerdings galt das nur für den Fall, dass die übertragende Person, also der Indexfall, ein Erwachsener war. Wenn Kinder die Infektion in den Haushalt brachten, lag das initiale Risiko ebenfalls bei 20 Prozent. Es stieg allerdings nur auf 40 Prozent ein Jahr nach der letzten Impfung. "Allerdings konnten wir nur wenige Kinder in die Studie einbeziehen, sodass diese Ergebnisse mit einer größeren Unsicherheit behaftet sind. Sie decken sich aber mit früheren Untersuchungen, die sich mit anderen Varianten als Omikron befassten", sagt Bianca Klee