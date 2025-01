Es ist ein Durchbruch für die Unikliniken in Dresden und Magdeburg: Ärzte heilten einen 35-jährigen Mann mit einer primären Immunthrombozytopenie (ITP) mithilfe einer neuartigen Immuntherapie. Sie setzten sogenannte CAR-T-Zellen ein, um Immunzellen des Mannes zu zerstören, die sich gegen dessen eigenen Körper richteten. Über den Fall berichten sie jetzt im medizinischen Fachjournal "The Lancet".

Das Problem des Patienten: Seine B-Zellen, die eigentlich Antikörper gegen Krankheitserreger herstellen sollten, produzierten Antikörper gegen seine Blutplättchen. Dadurch verlor er die Fähigkeit zur Blutgerinnung, was potenziell tödlich ist. Er wurde aufgrund starker innerer Blutungen mehrfach in Kliniken eingewiesen und war bereits seit acht Jahren in Behandlung. Keines der üblichen Medikamente zeigte eine ausreichende Wirkung.