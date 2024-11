Auch bei Axel Seegers, Leiter des Bereichs Weltanschauungsfragen bei der Erzdiözese München und Freising, landen Anfragen von Menschen, die "sagen, sie fühlen sich bedroht oder belastet von Dämonen". Mehrere im Jahr, wie er angibt. Ganz so eindeutig wie im Film sei das aber nicht. Den Menschen passierten einfach Dinge, die sie sich nicht erklären könnten: "Ich kann mich an eine ältere Dame erinnern, die erzählt hat, dass permanent oben auf dem Speicher Geräusche waren. Es waren aber keine Tiere oder Ähnliches festzustellen. Eine andere Person hat sich an mich gewandt und sagte, dass sie permanent Impulse erlebt, etwas zu tun, was sie aber gar nicht tun möchte."

Anfragen wie diese erhält die Kirche weltweit und auch regional unterschiedlich stark – je nachdem, wie fest verankert der Teufelsglaube in der Gesellschaft ist. In der katholischen Kirche in Afrika, Asien oder Südamerika sei das Thema mehr verbreitet als in Europa, meint die Religionswissenschaftlerin Dr. Nicole Bauer, die seit Jahren am Thema Exorzismus forscht. Ihr zufolge sei aber die Nachfrage in Polen oder Frankreich trotzdem hoch, während man in Deutschland verhaltener sei – nicht zuletzt durch den Fall der Studentin Anneliese Michel, die in den 70er-Jahren durch Exorzismen und die dadurch unterlassene medizinische Hilfeleistung zu Tode gekommen war.