Ein von der EU-gefördertes internationales Forschungsnetzwerk mit dem Namen "MiCCrobioTAckle" soll die Rolle des Darmmikrobioms bei Tumorkachexie untersuchen und Behandlungsansätze liefern. Die Tumorkachexie ist ein schwerwiegendes Syndrom bei vielen Krebspatienten, welches zum Verlust von Muskelmasse und Körpergewicht führt und dazu die Lebensqualität und -erwartung erheblich mindert. Der komplette Name des Projekts lautet: "MiCCrobioTackle: Förderung der Forschung an der Schnittstelle zwischen Darmmikrobiota und Krebs Kachexie zur Ausbildung von Europas zukünftigen Führungskräften in der Mikrobiota-Medizin". Koordiniert und geleitet wird das Unternehmen vom Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie – Hans-Knöll-Institut (Leibniz-HKI) in Jena.