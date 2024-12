Ältere Menschen ab 50 sind gesünder, wenn sie Freunde haben. Das geht aus einer repräsentativen Umfragestudie der University of Michigan in Chicago, USA, hervor. Das Team um die Demografin Sarah Patterson befragte im August 2024 online und telefonisch eine repräsentative Gruppe von 3.486 US-Amerikanern ab 50 Jahren. 90 Prozent von ihnen gaben an, mindestens einen engen Freund zu haben. 75 Prozent sagten aus, mehrere enge Freunde zu besitzen.

70 Prozent der Befragten erklärten, sich darauf verlassen zu können, von einem Freund in Gesundheitsfragen unterstützt zu werden. Von denjenigen, die angaben, mindestens einen engen Freund zu haben, erklärten 79 Prozent, dass sie sich an diesen wenden könnten, um emotionale Unterstützung zu erhalten. 50 Prozent gaben an, von einem Freund zu gesünderen Entscheidungen bewogen worden zu sein, z.B. sich besser zu ernähren und sich mehr zu bewegen. 35 Prozent gaben sogar an, ein enger Freund habe sie ermutigt, ein Symptom von einem Arzt untersuchen zu lassen. 32 Prozent der Befragten hatten einen Freund, der ihnen bei Krankheit oder Verletzung geholfen hatte.