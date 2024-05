Wegen des milden Winters müssen sich die Menschen in Sachsen und anderen Regionen Deutschlands in diesem Jahr auf besonders viele Stechmücken einstellen. Wie der Insektenforscher Matthias Nuß vom Senckenberg Museum für Tierkunde in Dresden mitteilte, schaffen die milden Winter und höheren Jahrestemperaturen für die meisten Stechmückenarten günstige Bedingungen.

Bildrechte: imago images/Mario Plechaty Photography

Nach Angaben von Nuß begann die Vegetationsperiode in Sachsen in diesem Jahr etwa vier Wochen früher als üblich. Dies reiche für Stechmückenweibchen aus, um eine ganze Generation neuer Mücken hervorzubringen. Der Senckenberg-Experte verwies in dem Zusammenhang auch darauf, dass Stechmücken als potenzielle Virenüberträger gelten. In kalten Wintern mit starkem Frost würden die Viren absterben. In diesem Jahr sei dies jedoch nicht der Fall.