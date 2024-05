Die häufigste chronische Lebererkrankung ist die nichtalkoholische Fettleber, die schwerwiegende Folgen nach sich ziehen kann, etwa eine Leberentzündung, -zirrhose oder -krebs. Verursacht wird sie häufig als Folge von krankhaftem Übergewicht, was in Deutschland eine Volkskrankheit ist. Die Belastung für den Zusammenhang sei eine hohe Belastung für die Gesundheitssysteme, erklärt Mathias Heikenwälder vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DZFK).

"Wir haben daher untersucht, ob einfache Ernährungsumstellungen diese unheilvolle Entwicklung gezielt unterbrechen können", so Heikenwälder. Ein Weg aus diesem Kreislauf könnte Intervallfasten sein. Den Zusammenhang zwischen Lebererkrankungen und diesem Mittel untersuchte das DZFK jetzt an Mäusen. Dabei stellten sie fest, dass Intervallfasten das Risiko einer chronischen Lebererkrankung verringert.

Die effektivste Methode stellte dabei das sogenannte 5:2-Schema dar, bei dem an zwei Tagen in der Woche auf die Nahrungsaufnahme verzichtet wird. Selbst eine hochkalorische Ernährung habe bei Mäusen, die so gefüttert wurden, dazu geführt, dass Anzeichen einer Lebererkrankung auftraten. Weitere Marker erklärten die positiven Effekte.