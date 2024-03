Michalsen: Andere Gründe, Mahlzeiten wegzulassen

Viele Wissenschaftler bezweifeln den Aussagewert der Studie: "Ich schätze epidemiologische Studien in diesem Kontext als absolut unzuverlässig ein. Ihr Aussagewert bezüglich TRE (time-restricted eating, Intervallfasten Anm. d. Red.), ist äußerst gering. Die Daten werden nur im Überblick berichtet. Am meisten irritiert, dass eine Beobachtungsdauer von acht bis elf Jahren vorliegt. TRE ist allerdings erst seit etwa drei bis fünf Jahren eine häufigere Praxis. Es muss also davon ausgegangen werden, dass andere Gründe vorlagen, Mahlzeiten wegzulassen", erklärte Professor Andreas Michalsen, Chefarzt für innere Medizin am Immanuel Krankenhaus Berlin. Eine Fallzahl von 31 kardiovaskulären Todesfällen sei nicht geeignet, um Werte von 91 Prozent abzuleiten. Zudem gebe es keine Grundlagenstudien, die auf diesen Effekt hinweisen. "Epidemiologische Studien mit geringer Evidenzklasse sind für mich hier nicht relevant."

Es muss also davon ausgegangen werden, dass andere Gründe vorlagen, Mahlzeiten wegzulassen. Professor Andreas Michalsen Chefarzt für innere Medizin am Imanuel Krankenhaus Berlin

Bildrechte: MDR

Führt Verzicht auf Frühstück zu Völlerei am Abend?

Laut Michalsen könnte der Verzicht auf Mahlzeiten auch mit Zeitmangel und anderen Stressoren zu tun haben. Es sei zudem wichtig wissen, ob das Frühstück oder das Abendessen weggelassen wurde. "Das Auslassen des Frühstücks kann bei kardiometabolischen Erkrankungen zu 'Völlerei‘ am Abend führen, was ungünstig ist“, erklärte Michalsen.

Intervallfasten bei Datenerfassung nicht abgefragt

Tillmann Kühn, Professor für öffentliche Gesundheit und Ernährung an der Universität Wien, bezweifelt ebenfalls den Aussagewert der Untersuchung. In der Studie sei das Intervallfasten nicht dezidiert untersucht wurden. Der Verzicht auf Mahlzeiten könnte auch auf bestehende Krankheiten hinweisen. "Die NHANES-Daten, welche die AutorenInnen genutzt haben, sind prinzipiell sehr gut – es gibt dort nur leider keine Erfassung des Intervallfastens. Die reinen Zeitangaben für die Nahrungszufuhr an einzelnen Tagen sind dafür nur sehr eingeschränkt geeignet", erklärte Kühn. Es sei nicht geklärt, ob es sich um einen Kausalzusammenhang oder eine reine Korrelation handelt. "Da bewusstes, absichtliches Intervallfasten in der Studie nicht untersucht wurde, könne kein Rückschluss auf dessen Effekte unter verschiedenen Personengruppen gezogen werden. Gute Langzeitstudien zum Intervallfasten fehlten komplett. Somit seien weder Vor- noch Nachteile hinreichend belegt.

Führt die Erkrankung selbst zum Verzicht auf Mahlzeiten?

Ähnlich wie Michalsen hält es auch Kühn für möglich, dass der Grund für die fehlenden Mahlzeiten die Erkrankungen selbst sein könnten. "Es ist denkbar, dass schwerer an Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen leidende Personen in der Studie ihre Ernährung aufgrund der Erkrankungen eingeschränkt hatten. Dann würde die Erkrankung selbst das Mortalitätsrisiko erklären; erklärte Kühn.

Liegt es an dem hohen Raucheranteil?

Stefan Kabisch von der Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselmedizin an der Charité Universitätsmedizin Berlin sieht noch einen weiteren Zusammenhang. Der Raucheranteil sei bei den Menschen, die weniger Mahlzeiten einnehmen, am höchsten. Die erhöhte Sterblichkeit könnte auch mit geringem sozioökonomischem Status und anderen statistisch damit verknüpften Faktoren zusammenhängen, wie Rauchen, Alkoholkonsum oder Bewegungsmangel. "Tatsächlich ursächliche Faktoren für die Sterblichkeit können bereits vorgelegen haben, bevor die Studienteilnehmer überhaupt mit Intervallfasten begonnen haben. Adipositas, Typ-2-Diabetes und erhöhte Blutfette motivieren viele Menschen oft dazu, Intervallfasten zu starten", erklärte Kabisch. In der vorliegenden Studie sei das auch so: "Die Intervallfastengruppe hat den höchsten BMI und den höchsten Raucheranteil. Auch die ethnische Verteilung spielt eine Rolle, denn in den USA – wo die NHANES-Kohorte erhoben wurde – tragen Afroamerikaner vor allem aus sozialen Gründen mit das größte gesundheitliche Risiko.“