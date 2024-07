Die Forscher wiesen nach, dass das in den Neuronen einer bestimmten Hirnregion produzierte CCN3 dafür sorgt, dass stillende Mäuseweibchen, trotz Kalziumverlusts bei der Milchabgabe, ihre Knochenmasse halten konnten. Fehlte CCN3 hingegen, verloren sowohl die Mäusemütter als auch ihre Babys schnell an Knochen und Gewicht. Mit ihrer in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Studie lösten die Forscher das langjährige Rätsel, wie die Knochen stillender Frauen trotz des Kalziumverlusts bei der Milchabgabe stark bleiben können. Und das, obwohl in der Stillphase auch der Östrogenspiegel der Frauen sinkt, was als eine Ursache für den Verlust von Knochenmasse (Osteoporose) bei Frauen gilt.