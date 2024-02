In Deutschland leiden rund sechs Millionen Menschen an Osteoporose. Allerdings bleibt die Krankheit häufig unerkannt und kann deshalb nicht adäquat behandelt werden. 80 Prozent der Osteoporose-Patientinnen sind weiblich. Bei männlichen Patienten sind in mehr als 50 Prozent aller Fälle andere Grunderkrankungen oder deren Behandlung schuld an der Erkrankung.