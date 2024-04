Krönke und Kollegen fokussierten sich in ihrer Studie auf die Fresszellen des Immunsystems. Diese sogenannten Makrophagen beseitigen Eindringlinge wie Viren und Bakterien. In Kampfmodus versetzt, produzieren die Zellkraftwerke der Fresszellen Material für den Kampf gegen Eindringlinge. Wenn das geschieht, kommt jedoch die Produktion des entzündungshemmenden Moleküls Itaconat in den Zellkraftwerken zum Erliegen. Für kurze Zeit ist das normal. Fällt die Itaconat-Produktion jedoch länger aus, sind chronische Entzündungen die Folge. Kortison sorgt in solchen Fällen dafür, dass die Mitochondrienfunktion umprogrammiert wird und die Fresszellen wieder Itaconat herstellen, welches schließlich seine antientzündliche Wirkung entfalten kann.