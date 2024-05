Forschende der Universität Basel und der Universität Zürich konnten nachweisen, dass britische Eichhörnchen bereits im Mittelalter Lepra-Erreger in sich trugen. Und nicht nur das: Ihre Ergebnisse zeigen, dass es eine Verbindung gibt zwischen den Lepra-Erregern in den mittelalterlichen Nagetieren und jenen in der mittelalterlichen britischen Bevölkerung. Das ist das Ergebnis der Studie einer internationalen Forschungsgruppe um die Paläogenetikerin Verena Schünemann. Die Forschenden stellten zudem fest, dass die Leprabakterien der mittelalterlichen Eichhörnchen sehr nah verwandt waren mit Leprabakterien, welche aus mittelalterlichen menschlichen Skeletten aus derselben Region isoliert wurden. Die Ergebnisse erschienen im Journal "Current Biology".

Das hauptsächlich dafür verantwortliche Bakterium, Mycobacterium leprae, welches bis heute insbesondere im Globalen Süden jährlich rund 200'000 Menschen befällt, hat auch in Europa eine lange Geschichte. Bereits im Altertum in Indien und Ägypten bekannt, werden im Mittelalter auch Fälle in Europa bekannt. Betroffene wurden Jahrhunderte ausgegrenzt, noch heute führt die laut WHO vernachlässigte Tropenkrankheit bei vielen Menschen in den armen Ländern zur sozialen Isolation.