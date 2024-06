Der Anteil der Kinder mit einer kieferorthopädischen Behandlung ist in Deutschland je nach Bundesland zum Teil sehr unterschiedlich. Das geht aus dem Zahnreport der Barmer-Krankenkasse für dieses Jahr hervor, der am Dienstag (4. Juni 2024) veröffentlicht wurde. Für den sogenannten Zahnreport wurden Abrechnungsdaten von rund 53.000 Achtjährigen, die im Jahr 2005 geboren wurden, über zehn Jahre untersucht – von 2013 bis 2022. Den Ergebnissen zufolge wurden etwa in Bayern rund 60 Prozent der Kinder und Jugendlichen kieferorthopädisch behandelt, während es zum Beispiel in Bremen nur knapp 46 Prozent waren. Der deutschlandweite Mittelwert lag demnach bei knapp 55 Prozent.