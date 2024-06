Hitzewallungen und Schweißausbrüche zählen zu den Begleiterscheinungen der Wechseljahre. Diese sogenannten vasomotorischen Systeme stehen wohl bei schwerer Ausprägung im Zusammenhang mit schweren Erkrankungen, wie Forscher aus Griechenland vermuten. Eleni Armeni – Erstautorin vom Aretaieio Hospital der Universität Athen – erklärt, die am Sonntag (2. Juni) in Boston vorgestellte Studie zeige, "wie Hitzewallungen und nächtliche Schweißausbrüche ein erhöhtes Risiko für Herz- und Stoffwechselprobleme signalisieren können."

In einer ambulanten Menopausen-Klinik untersuchten die Wissenschaftler 106 Frauen, die sich in den Wechseljahren befanden oder bei denen sie gerade vorbeigegangen waren. In einer Querschnittstudie untersuchten die Forschenden den Zusammenhang zwischen vasomotorischen Symptomen und der metabolischen, dysfunktionsassoziierten, steatotischen Lebererkrankung (MASLD) – so nennen Mediziner eine nicht durch Alkoholkonsum ausgelöste Fettlebererkrankung. Mit dieser recht häufigen Krankheit geht eine hohe Wahrscheinlichkeit einher, Herz-Kreislauf- oder Stoffwechselprobleme zu bekommen.