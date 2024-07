Die Forschungsgruppe am Karolinska Institutet nahe Stockholm hat ein Verfahren entwickelt, welches mittels Nanotechnologie gezielt Krebszellen bekämpft und gesundes Gewebe nicht schädigt. Zunächst entwickelten sie dafür eine Art Gift aus Strukturen aus Aminosäureketten (Peptiden), die sechseckig (hexagonal) angeordnet sind. Die ordnen sich so auf der Oberfläche einer Zelle an, dass diese stirbt. "Dieses hexagonale Nanomuster aus Peptiden wird zu einer tödlichen Waffe", erklärte Studienleiter Björn Högberg. "Würde man es als Medikament verabreichen, würde es wahllos Zellen im Körper abtöten, was nicht gut wäre. Um dieses Problem zu umgehen, haben wir die Waffe in einer Nanostruktur versteckt, die aus DNA besteht."