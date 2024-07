Die Universitätsmedizin Halle beteiligt sich an einem bundesweiten Projekt, um möglichst vielen Personen während und nach einer Krebsbehandlung die Teilnahme an einer Sport- und Bewegungstherapie zu ermöglichen. Dazu suchen sie Fachpersonal wie Mediziner, Bewegungstherapeuten sowie Physiotherapeuten und geeignete Einrichtungen.

Besonders in dünn besiedelten Regionen ist der Zugang zu solchen Angeboten herausfordernd: "Lange Anfahrten und wenige Behandlungszentren machen es den Betroffenen im ländlichen Raum schwer, von den Vorteilen einer solchen Therapie zu profitieren", erklärt André Golla, Versorgungsforscher an der Universitätsmedizin Halle. In Sachsen-Anhalt wird daher der ländliche Raum in den Fokus gestellt, um dort die Angebotsnutzung um 30 Prozent zu steigern.