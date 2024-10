Die Studie wurde am 16. Oktober 2024 in der Fachzeitschrift International Journal of Epidemiology veröffentlicht: Device-measured stationary behaviour and cardiovascular and orthostatic circulatory disease incidence: a population cohort study of 83,013 adults (Gerätemessungen des stationären Verhaltens und Inzidenz kardiovaskulärer und orthostatischer Kreislauferkrankungen: eine Kohortenstudie an 83.013 Erwachsenen).



Die dazugehörige Pressemitteilung wurde ebenfalls am 16. Oktober 2024 veröffentlicht: Standing more may not reduce cardiovascular disease risk, could increase circulatory disease (Längeres Stehen kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht senken, könnte aber Kreislauferkrankungen fördern).