Eine scheinbar fitte junge Frau in kurzer Hose posiert auf einem Foto mit einem hautfarbenen Kompressionsstrumpf. Die 30-jährige Erfurterin Ilka John klärt auf Instagram über das Thema "Thrombose" auf und möchte dafür sensibilisieren, dass es sich dabei nicht um eine "Alte-Leute-Krankheit" handelt, sondern auch junge Menschen treffen kann.

Ilka selbst hatte im Alter von 18 Jahren eine Thrombose. Damals war ihr nicht bewusst, wie lebensbedrohlich diese Diagnose ist und dass sie von da an chronisch krank sein würde.

Thrombose fällt erst spät auf

2012 tritt Ilka ein "Freiwilliges Soziales Jahr" in Spanien an, voller Vorfreude auf neue Erfahrungen. Doch schon wenige Tage nach ihrer Ankunft machen sich erste Beschwerden bemerkbar. Sie beschreibt einen drückenden, stechenden Schmerz im Rücken, der von Tag zu Tag wandert und sich in ihrem Körper ausbreitet. Der Schmerz bleibt und Ilka fühlt sich zunehmend ratlos.

Es war, als würde es nicht mehr zu meinem Körper gehören. Ilka John

Sie sucht verschiedene Ärzte auf, wird aber ohne Diagnose wieder nach Hause geschickt. Niemand sieht die typischen Symptome, denn Ilka ist erst 18 Jahre alt und passt nicht in das typische Raster einer Thrombosepatientin. Dann schwillt ihr linkes Bein an und verfärbt sich. "Es war, als würde es nicht mehr zu meinem Körper gehören", erinnert sie sich.

Bildrechte: MDR/Ilka John

Erst eine deutsche Ärztin gibt den entscheidenden Hinweis und bringt das Wort "Thrombose" ins Spiel. Mit diesem Tipp finden auch die spanischen Ärzte heraus, was ihr fehlt. Zu diesem Zeitpunkt ist Ilkas Vene von der Kniekehle bis zum Bauch bereits verstopft.

Verschluss in Vene oder Arterie

In der Medizin steht die Bezeichnung Thrombose für die Bildung eines Blutgerinnsels (Thrombus) und den dadurch resultierenden Verschluss einer Vene oder Arterie. In Ilkas Vene fließt also nur noch wenig Blut. Die Vene ist sozusagen verstopft. Um sie herum sind nun alle darauf bedacht, dass sich die 18-Jährige in den ersten Tagen nicht mehr bewegt, damit sich kein Blutgerinnsel löst. Wenn ein Thrombus sich löst und mit dem Blutstrom wandert, kann im schlimmsten Fall eine Lungenembolie, ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall ausgelöst werden.

Bildrechte: MDR/Ilka John

Auslöser Pille?

Obwohl die Thrombose bereits 12 Jahre zurückliegt, hat Ilka erst vor kurzem erfahren, warum sie damals eine Thrombose bekam. Ursachen für eine Thrombose können unter anderem langes Sitzen, Verletzungen, bestimmte Krankheiten und genetische Faktoren sein.

Bei Ilka, so erzählt sie, ist es eine Kombination aus mehreren Faktoren. Zum einen hat wahrscheinlich der Flug nach Spanien die Thrombose begünstigt. Zum anderen muss sie noch im Krankenhaus die Antibabypille absetzen, die vor allem im ersten Jahr das Thromboserisiko fast verdreifachen kann.

Und was Ilka lange nicht weiß: Sie hat zwar keine Gerinnungsstörung, aber seit ihrer Geburt eine unentdeckte anatomische Erkrankung, das sogenannte May-Turner-Syndrom. In ihrem Bauch kreuzt die Beckenarterie die Beckenvene, wodurch das Blut weniger Platz zum Fließen hat. Damit gehört Ilka zu jenen, die Gefäßspezialisten eine "Risikogruppe" nennen: Menschen, die nichts von ihrer Veranlagung wissen. Auch junge Menschen können deshalb eine Thrombose bekommen.

Zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr tritt die häufigste Form der Thrombose, der Verschluss einer Bein- oder Beckenvene, bei etwa einem von 10.000 Menschen pro Jahr auf.

Bildrechte: MDR/Ilka John

Kompression: Altbackene Strümpfe oder doch modern?

Die meisten Ärzte schwören bei der Behandlung von Thrombosen auf Blutverdünnung und Kompressionsstrümpfe, sagt Ilka. Aber trotz der Behandlung hat sich bei ihr die Thrombose nicht richtig aufgelöst.

Irgendwann war der Moment da, als der Arzt gesagt hat: Das bleibt jetzt so. Ilka John

Bei Ilka wird die Vene nie wieder richtig frei sein und das Blut normal fließen können. "Irgendwann war der Moment da, als der Arzt gesagt hat jetzt wird sich nichts mehr verändern. Das bleibt jetzt so." Sie muss deshalb ihr ganzes Leben lang Kompressionstrümpfe tragen und Blutverdünnung nehmen. Für die junge Frau war das zunächst ein Schock.

Sie hatte nicht damit gerechnet, durch die Thrombose chronisch krank zu werden. Vor allem die Kompressionsstrümpfe, die in der Gesellschaft eher als "sexy Strümpfe" oder "Seniorenstrümpfe" belächelt werden, täglich anzuziehen und in den Alltag zu integrieren, bereiteten ihr in den ersten Jahren große Probleme.

Am Anfang habe ich es gehasst. Ilka John