Forscher aus den USA haben 22 Pestizide identifiziert, die durchweg mit dem Auftreten von Prostatakrebs in den Vereinigten Staaten in Verbindung gebracht werden, wobei vier der Pestizide auch mit der Sterblichkeit an Prostatakrebs verbunden sind. Um den Zusammenhang von 295 Pestiziden mit Prostatakrebs auf Bezirksebene zu bewerten, führten die Wissenschaftler eine umfangreiche Assoziationsstudie durch, bei der eine Zeitspanne von 10 bis 18 Jahren zwischen der Exposition und dem Auftreten von Prostatakrebs zugrunde gelegt wurde, um der langsam wachsenden Natur der meisten Prostatakrebsarten Rechnung zu tragen.

Bildrechte: picture-alliance/ ZB | Patrick Pleul

Pestizide werden teilweise in Deutschland eingesetzt

Unter den 22 Pestiziden, die in den Analysen dauerhafte direkte Zusammenhänge mit dem Auftreten von Prostatakrebs zeigten, waren drei, die bereits zuvor mit Prostatakrebs in Verbindung gebracht worden waren, darunter 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure, eines der am häufigsten verwendeten Pestizide in den Vereinigten Staaten, das auch in Deutschland zugelassen ist. 2,4-D kann in der EU bis mindestens ins Ende 2030 eingesetzt werden.