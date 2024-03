Wie viele Pflanzenschutzmittel, Industriechemikalien, Arzneimittel und andere chemische Substanzen, deren Vorkommen oder problematische Wirkung bekannt sind, lassen sich also in Europas Bächen und Flüssen finden? Das hat eine Forschungsgruppe des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig studiert.

Insgesamt wurden in den Proben 229 Pestizide und Biozide, 175 pharmazeutische Chemikalien sowie Tenside, Kunststoff- und Gummizusätze, Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) und Korrosionsinhibitoren nachgewiesen. In 40 Prozent der Proben lagen 50 oder weniger verschiedene chemische Substanzen vor, in weiteren 41 Prozent dann schon 51 bis 100, in 18 Prozent der Proben wurden 101 bis 200 verschiedene Chemikalien gefunden, und in vier Proben waren es sogar mehr als 200 organische Mikroschadstoffe. "Rekordhalter" mit 241 verschiedenen Chemikalien in nur einer Probe war eine Entnahmestelle in der Donau.