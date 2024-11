Kurzkettige Verbindungen würden vor allem mit dem Urin ausgeschieden. Langkettige Verbindungen hingegen könnten aus dem gebildeten Harn zurückgeholt werden. "Ihre Ausscheidung über den Urin ist daher nur sehr gering, was ihre lange Verweildauer im Körper erklärt", heißt es in der Untersuchung des BfR. Für die Risikobewertung des Instituts seien die Ergebnisse sehr wichtig. Vor allem das Wissen über die Halbwertszeiten sei im Falle einer Kontamination von Lebensmitteln oder Trinkwasser entscheidend. PFAS werden in zahlreichen Verbraucherprodukten eingesetzt, zum Beispiel in Kosmetika, Kleidung oder Kochgeschirr, genauso wie Solar- oder Windkraftanlagen. Die Chemikalien gelten als besonders langlebig und stabil. Sie haben sich weltweit in der Umwelt verteilt und werden in kleinen Mengen über Nahrung und Trinkwasser aufgenommen.