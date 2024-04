Magic Mushrooms (Zauberpilze) sind eine beliebte Droge, deren psychoaktive Substanz Psilocybin auch in der Medizin angewendet wird, beispielsweise bei der Behandlung von Depressionen, Suchterkrankungen und Angststörungen. Der Wirkstoff wird durch komplexe biochemische Prozesse aus L-Tryptophan gebildet. Eine zentrale Rolle dabei spielt das Enzym PsiM, das als Katalysator in den letzten Schritten bei der Genese von Psilocybin dient. Wie genau diese Vollendung abläuft, war die Grundfrage einer Studie, an der auch Forscher der Friedrich-Schiller-Universität Jena beteiligt waren.