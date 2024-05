Schwere Verläufe einer Sepsis lassen sich nur schwer behandeln und verlaufen in bis zur Hälfte der Fälle tödlich. "Die Sepsis ist eine gefährliche Komplikation, bei der es häufig zu Organversagen kommt. Dabei spielen Durchblutungsstörungen eine entscheidende Rolle. Die Mechanismen dahinter sind bisher aber kaum aufgeklärt", sagt Stefanie Ruhs, Biochemikerin an der Universitätsmedizin Halle. Sie hat gemeinsam mit anderen eine Studie durchgeführt, in der zwei zentrale Faktoren untersucht wurden.