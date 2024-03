Koch verweist auf eine rechtzeitige Behandlung der Sepsis. "Je früher die Therapie bei einer Sepsis beginnt, desto besser sind die Aussichten für die Betroffenen", erklärt sie. Die Ärztin plädiert zudem für einen Aufenthalt in einer Rehaklinik. "Wer nach dem Aufenthalt auf der ITS in eine Rehaeinrichtung wechselte, erlebte eine bessere Regeneration, hatte bessere kognitive Fähigkeiten und eine höhere Lebensqualität“, erklärte sie.

Seit fünf Jahren arbeitet das "Comprehensive Sepsis Center" des Uniklinikums Dresden mit der Rehaklinik in Kreischa zusammen. Ziel sei gewesen, die Überlebensrate zu erhöhen und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern, erklärte Vorstand Albrecht. Zudem würden erhobene Daten helfen, Risikofaktoren zu identifizieren und Abläufe zu verbessern. "Nach fünf Jahren können wir stolz sagen, dass sich auch diese Zusammenarbeit auszahlt. Der Austausch zwischen Intensivmedizin, Reha-Einrichtung und hausärztlicher Versorgung sowie die daraus gewonnenen Erkenntnisse fließen in unsere Therapieentscheidungen ein", sagte Albrecht. "Wichtig ist, dass der Verdachtsdiagnose Sepsis nachgegangen wird, beziehungsweise diese bei der Diagnose in Betracht kommt."

In den vergangenen fünf Jahren habe das Sepsis-Zentrum die Behandlung von Patientinnen und -Patienten verzahnt und abgestimmt, erklärte Rudolf Presl, Geschäftsführer der Klinik Bavaria Kreischa. Wer eine schwere Krankheit überstehe, müsse oftmals lange in einer Rehaklinik den Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben lernen. "Bei uns stehen - fach- und leistungssektorenübergreifend - der Sepsis-Betroffene und seine Angehörigen im Mittelpunkt", erklärte Presl. "Mit diesem Vorgehen steigen die Chancen, dass mehr Betroffene eine Sepsis überleben und ihr Weg zurück in das aktive Leben erfolgreich verläuft", ergänzt Ulf Bodechtel, Chefarzt in der Klinik in Kreischa. Die Arbeit des Zentrums werde weiter wissenschaftlich begleitet entwickelt. Bislang würden die Rehaklinik und das Uniklinikum Dresden als Initiatoren selbst die Kosten tragen. Angestrebt sei jedoch die Aufnahme der kooperativen Behandlung in den Krankenhausplan.