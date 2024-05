Spermien und damit die männliche Fruchtbarkeit können sich an sexuell übertragene Mikroben anpassen. Das haben Forscher der Technischen Universität Dresden (TUD) und der Universität Sheffield in Großbritannien herausgefunden. Bislang war bekannt, dass einige Mikroben im weiblichen Körper eindringende Spermien schädigen und so die männliche Fruchtbarkeit reduzieren.