Nach Auswertung und wissenschaftlicher "Säuberung" aller Daten konnten folgende durchschnittlichen Effekte geschätzt werden: Senkung des systolischen Blutdrucks (erster und höherer Wert beim Messen) nach einem Jahr in beiden Gruppen um durchschnittlich 3,5 mmHg ("Millimeter Quecksilbersäule"), in der Hochdosisgruppe um 4,2 mmHg, in der Niedrigdosisgruppe um 2.8 mmHg. Trotz des starken Dosisunterschieds war der Blutdrucksenkungsunterschied also relativ gering.

Etwas niedriger waren die Ergebnisse beim diastolischen Blutdruck (zweiter und niedrigerer Wert beim Messen). Geschätzte Senkung um durchschnittlich 2,8 mmHg, dabei 3,02 mmHg in der Hochdosisgruppe und 2,6 mmHg in der Niedrigdosisgruppe. Die Unterschiede waren also noch geringer als beim systolischen Blutdruck. Und natürlich gab es von Mensch zu Mensch große Abweichungen.

Auch die Untersuchung, bei wie vielen der Patienten die Vitamin-D-Gabe überhaupt deutlich blutdrucksenkende Auswirkungen hatte, brachte nur geringe Unterschiede zwischen den Gruppen hervor. Eine Senkung von 4 mmHg oder mehr beim systolischen Blutdruck erreichten 42,3 Prozent der Niedrigdosis-Probanden und 42,7 Prozent der Hochdosis-Probanden. Beim diastolischen Blutdruck und dessen Senkung um mindestens 2,5 mmHg war die Tendenz sogar umgekehrt: 46,8 Prozent in der Niedrigdosis-Gruppe, aber nur 44,5 Prozent in der Hochdosisgruppe. All das führt die Forscher zu dem Ergebnis, dass die deutlich erhöhte Dosis keinen zusätzlichen Nutzen bringt.