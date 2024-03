Lautmalereien waren offenbar ein wesentlicher Baustein für die Entstehung der menschlichen Sprache. Die brüllende und fauchende Raubkatze, das gluckernde Wasser, zischende Laute, die an Schnitte erinnern. Mithilfe von derartigen Aufnahmen hat Sprachforscherin Aleksandra Ćwiek vom Berliner Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft herausgefunden, dass Lautmalereien wesentlich zur Entstehung der Sprache beigetragen haben. Bisher hat man angenommen, dass Sprache sich aus ikonischen Gesten entwickelt hat; dass Menschen also gezeigt und bildhaft gestikuliert haben, um zu kommunizieren. Offen war die Frage, warum wir von der optischen zur akustischen Kommunikation übergegangen sein könnten? Die Annahme, dass die Gesten zuerst da waren, ist offenbar ein Irrtum.

Offenbar haben wir als Menschen etwas Natürliches in uns, so Ćwiek, "was uns dieses Gefühl vermittelt – ein Gefühl der Verbindung zwischen dem, wie wir sprechen und was wir bezeichnen".