Babys schreien in ihrer Muttersprache

Während das für komplexere Aufgaben zuständige Broca-Areal erst etwa ab dem dritten Lebensjahr seinen Dienst aufnimmt, ist das Wernicke-Areal schon aktiv, bevor wir überhaupt auf die Welt kommen. Das heißt auch: Der Erwerb unserer Muttersprache beginnt bereits im Mutterleib, wo das Kind schon Wochen vor der Geburt über ein gewisses Hörvermögen verfügt und so Umgebungsgeräusche und grundlegende Sprachmuster - etwa die typische Intonation - mitbekommt.

Kinder erlernen mühelos jede Sprache, in die sie hineingeboren werden. Bildrechte: imago images / Imaginechina-Tuchong Dass dies bereits prägenden Einfluss hat, zeigt eine Untersuchung zum Schreiverhalten von Babys aus verschiedenen Sprachräumen: "Im Deutschen zum Beispiel haben wir in Aussagesätzen eine fallende Intonation, wir gehen am Ende mit der Stimme runter", erklärt Katharina Zahner, Mitarbeiterin am Baby-Sprachlabor der Uni Konstanz. "Das spiegelt sich akustisch gesehen im Weinen oder Schreien deutscher Babys wider. Im Französischen spricht man hingegen in sogenannten Akzent-Phrasen. Und man konnte zeigen, dass französische Babys kurz vorm erneuten Luftholen mit der Stimme nach oben gehen. Bei deutschen Babys hingegen fällt sie am Ende eines Schreis." Und bei chinesischen Babys lasse sich die tonale Vielfalt ihrer Muttersprache ebenfalls schon in ihren ersten Schreien wiedererkennen.

Der lange Weg zum Sprechen

Vom ersten Schrei zu den ersten Worten ist es dann ein langer Weg. Ein erster wichtiger Schritt: die sogenannte Wortsegmentierung. "Ein Kind muss erstmal erkennen, wo im Sprachfluss ein Wort beginnt und wo es aufhört, um den Begriff dann wiedererkennen und ihm eine Bedeutung zuschreiben zu können. Diese Wortsegmentierung ist mit etwa neun Monaten ausgebildet," erklärt Katharina Zahner. Auch hier helfen wieder prosodische Strukturen, die das Kind bereits im Mutterleib aus seiner Umgebungssprache heraushört, im Deutschen etwa das sogenannte trochäische Betonungsmuster: Im Deutschen beginnen viele Wörter mit einer betonten Silbe. Das Baby erkennt diese Struktur und nutzt die Betonung, um festzustellen: Hier beginnt ein neues Wort.

"Mit etwa eineinhalb bis zwei Jahren beginnt das Kind dann, Zwei-Wort-Äußerungen zu produzieren. Und selbst da spiegelt sich bereits die Grammatik der Sprache wider, die das Kind umgibt: Im Deutschen zum Beispiel sagt das Kind dann 'Saft trinken', das Verb ist hinten. Im Englischen hingegen lauten solche Äußerungen dann 'drink juice', hier steht das Nomen am Ende - da haben wir also eine Spiegelung der Wortstellung in der jeweiligen Sprache", so Zahner.

Babys können jede Sprache lernen

So viel das Kind auf seinem Weg zum Beherrschen der eigenen Muttersprache lernt: Vieles geht in dieser Entwicklung tatsächlich auch verloren. Das kindliche Gehirn mistet sozusagen aus.

Was wir in Verhaltens-Experimenten sehen, ist, dass Kinder mit einer gewissen sprachlichen Offenheit geboren werden, man spricht da auch von einer universellen Wahrnehmung. Babys können fast alle 800 existierenden Sprachlaute unterscheiden, wenn sie geboren werden. Das können Erwachsene nicht mehr. Katharina Zahner

Eine Studie zeigt zum Beispiel, dass japanische Babys den Unterschied zwischen dem englischen "L" und "R" wahrnehmen können, dieses Differenzierungsvermögen jedoch im Alter von etwa einem Jahr verloren geht. Der Grund: Das Gehirn lernt, dass es diese Unterscheidung für die eigene Muttersprache nicht braucht - und löscht sie.

Untersucht wird dies beispielsweise in Aufmerksamkeits-Tests, bei denen die Blick- und Kopf-Bewegungen von Säuglingen und Kleinkindern genau beobachtet werden, oder "Schnuller-Tests", bei denen ein Sensor die Saug-Rhythmik und -Intensität misst. Den Kindern werden dabei verschiedene Lautreihen vorgespielt, nehmen sie eine Unregelmäßigkeit wahr oder erkennen etwas wieder, reagieren sie entsprechend.

Welche Rolle spielt das Alter?

Dass unser Gehirn nicht benötigte Sprachfertigkeiten aussortiert und sich nur auf die Sprech- und Hörkompetenzen konzentriert, die wir für unsere Muttersprache benötigen, könnte ein Grund sein, warum wir uns als Erwachsene dann schwerer damit tun, eine neue Sprache mit neuen Strukturen und artikulatorischen Merkmalen zu erlernen.

Eine viel diskutierte Frage in der Forschung ist, ob es eine kritische Phase gibt, nach der das Erlernen einer neuen Sprache auf perfektem Niveau unmöglich ist. Die Studienlage hierzu ist mitunter widersprüchlich. Mal ist die Rede davon, dass diese kritische Phase mit sechs Jahren endet, mal mit zehn Jahren, mal mit der Pubertät.

In der Forschung viel diskutiert: Gibt es eine kritische Phase fürs Sprachenlernen? Bildrechte: dpa Einig ist man sich nur in dem Grundsatz: Je jünger man ist, wenn man mit der neuen Sprache beginnt, desto einfacher geht das Lernen von der Hand und desto größer sind die Erfolgsaussichten. Als möglicher Grund dafür wird neben dem genannten Verlust der Lautvielfalt unter anderem die abnehmende Neuroplastizität des Gehirns genannt - die Nervenzellen adaptieren neue Muster nicht mehr so schnell wie im Kindesalter.

Was moderne Übersetzungstechnologie kann ...

Aber warum überhaupt an den Schreibtisch setzen, Vokabeln büffeln und Grammatik pauken? Die Übersetzungstechnologien haben in den letzten Jahren beachtliche Sprünge gemacht und jeder, der ein internetfähiges Smartphone besitzt, hat damit auch ein mobiles Nachschlage- und Übersetzungsgerät in der Tasche, erklärt Ralph Krüger, Professor für Sprachen- und Übersetzungstechnologie an der TU Köln.

Die große Neuerung der neuronalen maschinellen Übersetzung ist, dass der Ausgangssatz einmal komplett vom System verarbeitet wird. Er wird eingelesen und es wird eine interne Repräsentation dieses Satzes erstellt. Man kann im Prinzip - in Anführungszeichen - davon sprechen, dass die Maschine den Satz als Ganzes liest und versteht. Ralph Krüger

Der Fortschritt besteht also darin, dass nicht einfach Wort für Wort in die Zielsprache übersetzt wird, sondern dass die künstliche Intelligenz einen Kontext "mitdenkt".

... und wo die Technik an ihre Grenzen kommt

Leben wir also irgendwann in einer Welt, in der wir uns auch ohne Lernen problemlos mit anderssprachigen Menschen verständigen können? Ralph Krüger hält dieses Szenario für unwahrscheinlich, denn: Das Kontextverständnis neuronaler maschineller Übersetzungstechnologien ist limitiert.

Ralph Krüger, Professor für Sprachen- und Übersetzungstechnologie an der TU Köln Bildrechte: MDR/Thilo Schmülgen "Die Maschine sieht ja nur das, was man ihr an sprachlichem Input eingibt", so Krüger. "Dabei findet Sprachverstehen immer in einem Kontext statt. Das eine ist der Diskurskontext: Was passiert im Rest des Textes, was wurde vorher gesagt, was kommt danach. Dann gibt es den Wissenskontext, also das, was man bei seinem Gegenüber an Wissen voraussetzen kann. Da machen wir immer Annahmen und gestalten unsere sprachlichen Aussagen dementsprechend. Und das dritte ist der Situationskontext: Was sind die Rahmenbedingungen? Die haben nämlich maßgeblichen Einfluss darauf, wie wir eine Äußerung verstehen." Neben diesen Kontext-Grenzen, an die künstliche Intelligenz stößt, kommt noch hinzu, dass komplizierte sprachliche Gebilde - etwa Metaphern oder Ironie - oft nicht korrekt decodiert werden.

Warum wir lieber selber lernen sollten

Aber auch jenseits dieser Grenzen moderner Übersetzungstechnologien hält Ralph Krüger die Frage, ob sich das Erlernen einer Fremdsprache lohnt, für überflüssig. Seine Antwort lautet ganz klar: Ja.

Wenn ich diesen kognitiven Aufwand an eine Maschine auslagere, dann ist das eine Fähigkeit, die ich nicht herausbilde. Wir haben breitflächig das komplexe Kopfrechnen verlernt, weil einfach der Taschenrechner hinzugekommen ist. Analog würde ich das beim Fremdsprachenerwerb sehen. Ralph Krüger

Dieses Phänomen hat einen Namen: "Deskilling", also das Ablegen oder Verlernen bestimmter Kompetenzen, weil sie uns von Technologien abgenommen werden. Einen weiteren Grund, eine Fremdsprache lieber selbst zu lernen statt sich nur mit Übersetzungsprogrammen zu behelfen, sieht Krüger im Herausbilden interkultureller Empathie.