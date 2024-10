Von veganer Ernährung, also dem Verzicht auf alle tierischen Produkte, rät die Stiftung Kindergesundheit im Übrigen ab. Besonders Milch liefere das wichtige Kalzium, sowie Jod, erklärt Alexy. Zwei Studien, an der die Bonner Wissenschaftlerin beteiligt war, die unter 400 Kindern im Alter von ein bis drei Jahren beziehungsweise von sechs bis 18 Jahren durchgeführt wurden, wurden keine Mängel bei den getesteten, vegatarisch ernährten Kindern festgestellt. Die beiden Untersuchungen seien zwar nicht repräsentativ, gäben allerdings wichtige Hinweise. Generell sei die Datenlage noch deutlich ausbaufähig. Es gibt also Fragezeichen und auch Risiken, doch, so sagt es Berthold Koletzko: "Eine vegetarische Ernährung ist gut möglich im Kindesalter, wenn man es richtig macht." Die Leipziger Kinder- und Jugendmedizinerin Melanie Ahaus nimmt dabei auch die Eltern in die Pflicht, die "mit gutem Beispiel vorangehen" müssten, um vorzumachen wie man sich ausgewogen ernährt.