Das Magdeburger Vorhersagemodell besteht aus einer Reihe von Videospielen, die nach entsprechender Einweisung einmal im Sitzen, einmal im Stehen vor einem Monitor gespielt werden, der Spielsound wird über Kopfhörer vermittelt. Getestet werden in diesen 15 Minuten Geschicklichkeit, Reaktionszeit, Gefühl, Ausdauer, Gleichgewicht und Muskelkraft. Ein Beispiel: Testpersonen müssen im Spiel fallende Äpfel auffangen, das Fangkörbchen steuern sie dabei mit Druck auf die Füße. Oder sie steuern per Fußdruck die Flughöhe eines Ballons. Einlegesohlen mit speziellen Sensoren registrieren beim Spielen jede Druckveränderung. Im nächsten Schritt wertet eine KI diese Daten aus und gleicht sie mit den Daten von Stürzen aus den vorangegangenen 24 Monaten ab. Ergebnis: Bei 82,8 Prozent im Sitzmodus und 88,6 Prozent im Stehmodus entsprachen die Voraussagen den Sturz-Daten aus den 24 Monaten. Der Haken an der Sache: In der Gruppe der insgesamt 152 Testpersonen waren teilweise im betrachteten Zeitraum gar keine Stürze aufgetreten.