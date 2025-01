Über die im Hirn ablaufenden Prozesse, die zu neurodegenerativen Erkrankungen wie Demenz führen, ist bisher wenig bekannt. Wohlfarth erklärt: "Wir gehen aber davon aus, dass je nach Empfindlichkeit des einzelnen Sportlers eine Concussion zu einer kurzfristigen Funktionsstörung des Gehirns, so ist ja auch die Definition letztendlich gefasst, führt. Das kann natürlich im Gehirn zu entsprechenden Schädigungen der Nervenzellen oder Nervenverbindungen führen, aber auch der Umgebungsstrukturen, der Haltestrukturen. Wenn ich das häufiger habe, also häufiger solche Ereignisse, in kurzen Abständen möglicherweise, kann es dazu kommen, dass ein Prozess der Regeneration nicht ausreichend stattfinden kann." Auch Entzündungen im Gehirn können eine Rolle spielen.

Dana Cairns, Biomedizinerin und Hauptautorin der neuen Untersuchung, hatte in früheren Studien Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem Herpes-Simplex-Virus 1 (HSV-1) und Alzheimer-Symptomen in Labormodellen des Gehirns gefunden. HSV-1 schlummert bei über 80 Prozent der Menschen in den Zellen und wandert auch ins Hirn, ruht in Nerven- und Gliazellen. Wird der Erreger dort aktiv, kann er Plaquebildung vorantreiben, Entzündungen hervorrufen und neuronale Netze stören. Cairns und ihre Kollegen fragten sich, "was passieren würde, wenn wir das Hirngewebemodell einer physischen Störung aussetzten, ähnlich einer Gehirnerschütterung. Würde HSV-1 aufwachen und den Prozess der Neurodegeneration in Gang setzen?"