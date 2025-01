Der Patient habe sowohl mit Wildvögeln als auch mit einem Schwarm in seinem Garten Kontakt gehabt, teilte die Behörde mit, ohne nähere Details zu nennen. Bereits im Dezember hatte die Behörde gemeldet, dass es sich bei dem Menschen um den ersten Patienten in den USA gehandelt habe, der nach einer Infektion mit dem Vogelgrippe-Virus H5N1 schwer erkrankt sei. Bislang habe es sich um den einzigen Patienten mit diesem Erreger in dem Bundesstaat gehandelt.

Die Vogelgrippe H5N1 ist derzeit bei Wildvögeln auf der ganzen Welt weit verbreitet, auch zahlreiche wildlebende Säugetiere infizieren sich. Außerdem führte das Virus jüngst zu Ausbrüchen in Geflügelbetrieben sowie in Milchbetrieben in den USA. Bei der Infektion des Mannes in Louisiana handelt es sich um eine Variante des Virus, die vor allem bei Vögeln vorkommt. Sie hatte allerdings eine genetische Veränderung, die ihr eine Infektion von Menschen erleichtert. Ein 13-jähriges Mädchen in Kanada war im November mit einem ähnlichen Virustyp in einem Krankenhaus behandelt worden und hatte nur durch intensivmedizinische Beatmung überlebt.