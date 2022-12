Die schwere Erkältungs- und Grippewelle steigt laut Robert Koch-Institut weiter an. "Die Werte liegen aktuell sogar über dem Niveau der Vorjahre zum Höhepunkt schwerer Grippewellen", heißt es im aktuellen Grippe-Wochenbericht für die 48. Kalenderwoche (28. November bis 4. Dezember). Demnach plagen sich aktuell etwa 11,4 Prozent der Deutschen mit einer Atemwegserkrankung. Das entspricht rund 9,5 Millionen Personen.

Den Stationen für erwachsene Patienten dürfte dagegen eine erneute schwere Belastungsprobe erst noch bevorstehen. Laut dem RKI-Bericht wurden in der ersten Dezemberwoche über 2000 Personen wegen einer Influenza in Krankenhäusern behandelt. Damit löst das Virus Corona ab: Nur noch neun Prozent der wegen Atemwegserkrankungen in Kliniken aufgenommenen Patienten waren mit Sars-CoV-2 infiziert, die meisten davon waren über 60 Jahre alt. Dagegen konnte eine Influenza bei mehr als 18 Prozent der Patienten nachgewiesen werden, noch dazu waren hier Personen aller Altersgruppen betroffen.