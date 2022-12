Bemerkenswert ist vor allem die rasche Ausbreitung des Grippeerregers Influenza. Zum zweiten Mal in Folge hat sich die Zahl der Neuinfektionen mit einem der vier wichtigen Hauptstämme der Grippe verdoppelt: Insgesamt wurden 13.176 Infektionen gemeldet. Das ist zwar noch relativ weit vom Höhepunkt der Saison 2017/18 entfernt, als rund 56.000 Infektionen in einer Woche gemeldet wurden. Und auch Corona ist mit geschätzten 200.000 bis 500.000 aktiven Infektionen nach wie vor deutlich stärker verbreitet. Doch die Zahlen zeigen, dass die Grippewelle in diesem Jahr extrem früh begonnen hat.

Der Rückgang der neuen Corona-Infektionen in Deutschland hat sich dagegen in der vergangenen Woche nicht fortgesetzt. Aktuell liegt die Inzidenz stabil um die Marke von 200. Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Blick auf die regelmäßige Überprüfung der Viruslast im Abwasser an insgesamt 20 Messpunkten in Deutschland. Zwar fehlen ab Mitte November noch Daten. Trotzdem lässt sich schon jetzt beobachten, dass die Viruslast seit Anfang November wieder langsam zunimmt. Zuletzt wurden am 23. November an rund 23 Prozent der Messpunkte steigende Viruslasten festgestellt.