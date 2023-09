Wissen-News Experiment: Bedingungslose Geldzahlungen verringerten Obdachlosigkeit schnell und unbürokratisch

Bei einem Experiment in Kanada erhielten Obdachlose unbürokratisch Geld - und gaben diese Summe in erste Linie dafür aus, sich eine Wohung zu suchen. Die öffentliche Hand konnte so Sozialleistungen sparen.